Ман Сіті – Манчестер Юнайтед: Гвардіола лаконічно відреагував на перемогу команди Сульшера
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не має особливих претензій до своїх підопічних за підсумками матчу проти МЮ (0:2).
"Прекрасний матч. МЮ пресингував неймовірно високо і дуже швидко контратакував. Ми грали добре, але не використали моменти. Вітаю МЮ.
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Наша поразка стане гучною новиною. Але також в новинах писали і про 21 перемогу поспіль. Розігрується ще 30 очок, і нам потрібно знову почати перемагати.
Це футбол, такі матчі трапляються. Ми грали набагато краще, ніж проти Вест Хема, хоча тоді перемогли. Наш підхід не змінюється: йдемо від матчу до матчу.
Цей матч стане нам уроком. Навіть при 0:2 ми діяли добре", – цитує Гвардіолу Sky Sports.
Попри поразку, Ман Сіті впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Юнайтед на 11 очок.
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