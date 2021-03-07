Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не має особливих претензій до своїх підопічних за підсумками матчу проти МЮ (0:2).

"Прекрасний матч. МЮ пресингував неймовірно високо і дуже швидко контратакував. Ми грали добре, але не використали моменти. Вітаю МЮ.

Зінченко попросив вибачення у фанів Ман Сіті за поразку від Манчестер Юнайтед

Наша поразка стане гучною новиною. Але також в новинах писали і про 21 перемогу поспіль. Розігрується ще 30 очок, і нам потрібно знову почати перемагати.

Це футбол, такі матчі трапляються. Ми грали набагато краще, ніж проти Вест Хема, хоча тоді перемогли. Наш підхід не змінюється: йдемо від матчу до матчу.

Цей матч стане нам уроком. Навіть при 0:2 ми діяли добре", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Попри поразку, Ман Сіті впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Юнайтед на 11 очок.

МЮ переміг Ман Сіті й обірвав успішну серію Пепа – Зінченко і Ко втратили монструозність, але титулу нічого не загрожує