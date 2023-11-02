Ньюкасл проходить Кубок англійської ліги на максимальних налаштуваннях складності. У попередньому раунді "сороки" вибили чинного переможця турніру. Гра проти Манчестер Сіті була непростою, все вирішив один гол, який у свій актив записав Ісак. У МЮ завдання було простішим. Підопічні Еріка Тен Хага пройшли Крістал Пелас (3:0).

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Можливо, ключова подія сталася вже на перших хвилинах сьогоднішнього матчу. Метт Таргетт отримав травму, і замість нього на поле вийшов Мігель Альмірон. Саме парагваєць відкрив рахунок, відгукнувшись на класну передачу Лівраменто. Згодом він же допоміг організувати другу гольову атаку. Холл красивим ударом відправив м'яч у сітку після того, як Магуайр, здавалося, вибив його зі штрафного.

По перерві наставник Ман Юнайтед намагався змінити становище завдяки замінам. Втім, проблеми у команди колективні, а не індивідуальні. Віллок влаштував до цього яскраву ілюстрацію. Джо без спротиву пройшов понад 20 метрів і прицільно пробив у ближній кут, хоча неподалік перебувало відразу чотири суперники. Ніхто навіть не спробував нав'язати боротьбу. Цей гол закрив матч, хоча "сороки" мали шанс зробили свою перевагу ще більш непристойною.

Це був останній матч у програмі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Тож Ньюкасл приєднався до Ліверпуля, Челсі, Евертона, Вест Хема, Фулхема, Порт Вейл та Мідлсбро, який стали чвертьфіналістами раніше.

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