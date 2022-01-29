Ман Юнайтед получил сигнал от звездочки за 40 миллионов – Диалло забил уже на 5-й минуте дебютного матча в Рейнджерс
20:06 - Читати українською
Нападающий Манчестер Юнайтед Амад Диалло успешно начал свою карьеру в чемпионате Шотландии.
Год назад манкунианцы заплатили Аталанте за ивуарийца около 40 млн евро, но пока не видят 19-летнего форварда в первой команде.
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Два дня назад Манчестер Юнайтед отпустил Диалло в Рейнджерс на правах аренды. Сегодня Амад дебютировал за свой новый клуб. Рейнджерс в рамках 24-тура расписал зрелищную ничью с Росс Каунти (3:3).
Диалло вышел в стартовом составе гостей и уже на пятой минуте открыл счет, забив дебютный гол за Рейнджерс.
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