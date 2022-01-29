Год назад манкунианцы заплатили Аталанте за ивуарийца около 40 млн евро, но пока не видят 19-летнего форварда в первой команде.

Юрченко отлично ассистировал в матче за Ригу: победный дебют украинца

Два дня назад Манчестер Юнайтед отпустил Диалло в Рейнджерс на правах аренды. Сегодня Амад дебютировал за свой новый клуб. Рейнджерс в рамках 24-тура расписал зрелищную ничью с Росс Каунти (3:3).

Диалло вышел в стартовом составе гостей и уже на пятой минуте открыл счет, забив дебютный гол за Рейнджерс.

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