Товарищеский матч

Рига – Жилина – 2:1

Голы: Рамос, 4, Коротковс, 70 – Яношик, 48

Рижский коллектив проводил уже свой 6-й спарринг на сборах, но для украинского новичка это была только первая возможность заявить о себе. Владлена главный тренер выпустил с первых минут, за что украинец поблагодарил ассистом.

Юрченко официально присоединился к Риге

Случилось это уже на 4-й минуте встречи. Рига перехватила мяч после неудачного перевода словаков перед собственным штрафным и тот оказался у Юрченко. Украинец убрал защитника, развернулся и красивым разрезным пасом нашел Габриэля Рамоса. Полузащитник покатил сферу точно в дальний угол.

Украинец в течение первого тайма активно прессинговал и помогал обороне, но больше острых моментов не имел. После перерыва Рига вышла совершенно другой одиннадцаткой, но одержала победу. Коротковс результативным выстрелом ответил на гол Яношика. 2:1 – украинец дебютирует с победы.

Напомним, Владлен Юрченко только 25 января стал игроком Риги. Осенью часть сезона 2021/22 хавбек провел в Десне, где принял участие в 7 поединках (два гола и ассист).

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