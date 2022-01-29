Ман Юнайтед отримав сигнал від зірочки за 40 мільйонів – Діалло забив уже на 5-й хвилині дебютного матчу за Рейнджерс
20:06 - Читать на русском
Нападник Манчестер Юнайтед Амад Діалло успішно почав свою кар'єру в чемпіонаті Шотландії.
Рік тому манкуніанці заплатили Аталанті за івуарійця близько 40 млн євро, але поки не бачить 19-річного форварда в першій команді.
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Два дні тому Манчестер Юнайтед відпустив Діалло в Рейнджерс на правах оренди. Сьогодні Амад дебютував за свій новий клуб. Рейнджерс в рамках 24-туру розписав видовищну нічию з Росс Каунті (3:3).
Діалло вийшов у стартовому складі гостей і вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок, забивши дебютний гол за Рейнджерс.
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