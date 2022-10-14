В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы были проведены матчи группах Е и Н. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2022/23, 4-й тур

Группа Е

Манчестер Юнайтед – Омония – 1:0

Гол: Мактоминай, 90+3

Реал Сосьедад - Шериф - 3:0

Голы: Сьерлот, 45+1, Рико, 66, Наварро, 81

Удаление: Зохури, 33 (Шериф)

Группа Н

Трабзонспор – Монако – 4:0

Голы: Сарр, 44 (автогол), Уго, 48, Барди, 57, Трезеге, 69

Ференцварош – Црвена Звезда – 2:1

Голы: Захариассен, 23, С. Ммае, 61 – Митрович, 55

Манчестер Юнайтед в матче против Омонии мог оформить отрыв от Шерифа в 6 очков и де-факто решить вопрос выхода в плей-офф Лиги Еврпы. Впрочем, кипрский коллектив проявил бешеную неуступчивость. 32:2 по ударам (11:1 в створ), 7:0 по голевым моментам, 3,67 - 0,18 по ожидаемым голам – всего этого манкунианцам не хватило для победы в основное время.

Впрочем, на 3-й компенсированной минуте хозяева таки дожали Омонию голом Мактоминая. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Эрика Тен Хага. В параллельной же встрече Реал Сосьедад разгромил Шериф (3:0) – благо, тираспольцы остались в меньшинстве ещё в середине первого тайма. Благодаря этому триумфу баски набрали 12 очков и обеспечили себе участие в евровесне. "Чури-урдин" опережают МЮ на три балла.

"Дьяволы" же имеют 6 пунктов преимущества над Шерифом при победе 2:0 на выезде – по сути, это означает выход в плей-офф. Остается только определить, кто выиграет квартет. Омония остается на дне с 0 очков.

Настоящая сенсация случилась в Трабзоне, где Трабзонспор устроил настоящее избиение Монако. Монегаски приехали основным составом и опережали турок на три зачётных балла, поэтому фаворит был очевидным – впрочем, всё завершилось разгромом гостей со счётом 4:0. Причем он произошёл в родных составах и без всяких пенальти. Шок.

Ференцварош благодаря осечке конкурента смог захватить лидерство в группе Н, одержав непростую победу над Црвеной Звездой (2:1). Венгры набрали 9 очков и вырвались на первую позицию, в то время как Трабзонспор и Монако идут позади с 6 пунктами в активе. У сербов же всего 3 зачетных балла.