Ман Юнайтед на последних секундах дожал Оммонию, Сосьедад вышел в плей-офф Лиги Европы, Трабзонспор шокировал Монако
В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы были проведены матчи группах Е и Н. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Лига Европы УЕФА 2022/23, 4-й тур
Группа Е
Манчестер Юнайтед – Омония – 1:0
Гол: Мактоминай, 90+3
Реал Сосьедад - Шериф - 3:0
Голы: Сьерлот, 45+1, Рико, 66, Наварро, 81
Удаление: Зохури, 33 (Шериф)
Группа Н
Трабзонспор – Монако – 4:0
Голы: Сарр, 44 (автогол), Уго, 48, Барди, 57, Трезеге, 69
Ференцварош – Црвена Звезда – 2:1
Голы: Захариассен, 23, С. Ммае, 61 – Митрович, 55
Манчестер Юнайтед в матче против Омонии мог оформить отрыв от Шерифа в 6 очков и де-факто решить вопрос выхода в плей-офф Лиги Еврпы. Впрочем, кипрский коллектив проявил бешеную неуступчивость. 32:2 по ударам (11:1 в створ), 7:0 по голевым моментам, 3,67 - 0,18 по ожидаемым голам – всего этого манкунианцам не хватило для победы в основное время.
Впрочем, на 3-й компенсированной минуте хозяева таки дожали Омонию голом Мактоминая. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Эрика Тен Хага. В параллельной же встрече Реал Сосьедад разгромил Шериф (3:0) – благо, тираспольцы остались в меньшинстве ещё в середине первого тайма. Благодаря этому триумфу баски набрали 12 очков и обеспечили себе участие в евровесне. "Чури-урдин" опережают МЮ на три балла.
"Дьяволы" же имеют 6 пунктов преимущества над Шерифом при победе 2:0 на выезде – по сути, это означает выход в плей-офф. Остается только определить, кто выиграет квартет. Омония остается на дне с 0 очков.
Настоящая сенсация случилась в Трабзоне, где Трабзонспор устроил настоящее избиение Монако. Монегаски приехали основным составом и опережали турок на три зачётных балла, поэтому фаворит был очевидным – впрочем, всё завершилось разгромом гостей со счётом 4:0. Причем он произошёл в родных составах и без всяких пенальти. Шок.
Ференцварош благодаря осечке конкурента смог захватить лидерство в группе Н, одержав непростую победу над Црвеной Звездой (2:1). Венгры набрали 9 очков и вырвались на первую позицию, в то время как Трабзонспор и Монако идут позади с 6 пунктами в активе. У сербов же всего 3 зачетных балла.