В рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи були проведені матчі групах Е та Н. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2022/23, 4-й тур

Група Е

Манчестер Юнайтед – Омонія – 1:0

Гол: Мактомінай, 90+3

Реал Сосьєдад – Шериф – 3:0

Голи: Сьорлот, 45+1, Ріко, 66, Наварро, 81

Вилучення: Зохурі, 33 (Шериф)

Група Н

Трабзонспор – Монако – 4:0

Голи: Сарр, 44 (автогол), Уго, 48, Барді, 57, Трезеге, 69

Ференцварош – Црвена Звезда – 2:1

Голи: Захаріассен, 23, С. Ммае, 61 – Мітровіч, 55

Манчестер Юнайтед у матчі проти Омонії міг оформити відрив від Шерифа у 6 очок й де-факто вирішити питання виходу в плей-офф Ліги Єврпи. Втім, кіпрський колектив виявив шалену непоступливість. 32:2 за ударами (11:1 в площину), 7:0 за гольовими моментами, 3,67 - 0,18 за очікуваними голами – усього цього манкуніанцям не вистачило для перемоги в основний час.

ПСВ розбив Цюріх із В'юнником, Штурм врятував нічию з Лаціо, Уніон на останній хвилині видряпав перемогу у Мальме

Втім, на 3-й компенсованій хвилині господарі таки дотиснули Омонію голом Мактоміная. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Еріка Тен Хага. У паралельній же зустрічі Реал Сосьєдад розгромив Шериф (3:0) – благо, тираспольці залишились у меншості ще в середині першого тайму. Завдяки цьому тріумфу баски набрали 12 очок і забезпечили собі участь в євровесні. "Чурі-урдін" випереджають МЮ на три бали.

"Дияволи" ж мають 6 пунктів переваги над Шерифом при перемозі 2:0 на виїзді – по суті, це означає вихід в плей-офф. Залишається тільки визначити, хто виграє квартет. Омонія залишається на дні з 0 очок.

Справжня сенсація сталася у Трабзоні, де Трабзонспор влаштував тотальне побиття Монако. Монегаски приїхали основним складом і випереджали турків на три залікових бали, тож фаворит був очевидним – втім, все завершилось розгромом гостей з рахунком 4:0. Причому він стався у рідних складах і без всіляких пенальті. Шок.

Ференцварош завдяки осічці конкурента зміг захопити лідерство в групі Н, здобувши непросту перемогу над Црвеною Звездою (2:1). Угорці набрали 9 очок і вирвались на першу позицію, в той час як Трабзонспор і Монако йдуть позаду з 6 пунктами в активі. У сербів же всього 3 залікових бали.

Динамо безславно програло 4 матч поспіль і вилетіло з ЛЄ – Київ зберігає шанси на єврокубкову весну, новий фейл оборони