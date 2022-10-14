Лига Европы, 4-й тур

Группа А

ПСВ – Цюрих – 5:0

Голы: Гутьеррес, 10, Верман, 15, 55, Сангаре, 35, Эль-Гази, 84

Группа С

Лудогорец – ХІК – 2:0

Голы: Гроппер, 39, Рик, 64

Удаление: Райтала, 90+3 (ХІК, вторая желтая карточка)

Группа D

Унион Берлин – Мальме – 1:0

Гол: Кнохе, 89 (п.)

Удаление: Ломоти, 90+1 (Мальме, вторая желтая карточка)

Группа F

Лацио – Штурм – 2:2

Голы: Иммобиле, 45 (п.), Родригес, 71 – Бовинг, 56, 83

Удаление: Лаццари, 45+2 (Лацио, вторая желтая карточка)

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В группе А ПСВ повторно "раздолбал" Цюрих (в первом матче нидерландцы выиграли со счетом 5:1). Еще до перерыва хозяева отгрузили в ворота швейцарцев три сухих мяча, а после перерыва Верман оформил дубль. В конце поединка Эль-Гази забил пятый гол, завершив издевательство над соперником. В составе Цюриха с первых минут вышел украинский форвард Богдан Вьюнник, но предментно помочь своей команде не сумел и был заменен на 59-й минуте. Как следствие, ПСВ набрал 7 баллов и поднялся на второе место турнирной таблицы, Цюрих без очков последний.

Лудогорец в группе С обыграл ХИК. Болгары довольствовались двумя мячами в ворота финнов, забив по голу в каждом из таймов. Украинский защитник Игорь Пластун попал в заявку своей команды, но на поле в тот вечер так и не вышел. Победа принесла Лудогорцу 7 очков и подняла на вторую строчку, ХИК с одним пунктом замыкает квартет.

Унион за минуту до истечения основного времени сумел вырвать победу у Мальме. Ломоти в своей штрафной придержал за футболку соперника и арбитр указак на отметку. Кнохе пробил точно. Через минуту все тот же Ломоти второй раз нарушил правила и оставил шведов в меньшинстве. Несмотря на то, что к основному времени было добавлено 10 минут, счет не изменился. Победа позволила Униону набрать 6 очков и подняться на третье место группы D – опережают немцев португальская Брага (7 пунктов) и сенсационный бельгийский Унион Сент-Жилуаз (10 баллов).

В группе F Лацио на последних минутах упустил победу над Штурмом. Хозяева вышли вперед перед самим свистком на перерыв – Иммобиле оформил "гол в раздевалку" с пенальти. В свою очередь, Лаццари сделал римлянам досадный "подарок", заработав на второй добавленной удаление. Бовинг после отдыха хорошо вошел в игру (после выхода на замену) и оформил дубль. Между его голами за "орлов" забивал Родригес, но больше чем на ничью итальянцы не наиграли. Турнирная таблица в квартете выглядит просто фантастически – все команды после 4-х туров набрали по 5 очков.

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