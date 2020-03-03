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Мама Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт

13:39 27 Читати українською
Мама Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт
Криштиану Роналду с мамой / Getty Images

Мама нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду попала в больницу на Мадейре.

Мария Долореш душ Сантуш Авейру попала в одну из клиник Мадейры с подозрением на инсульт, сообщает The Sun.

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Около 5 утра женщина пожаловалась на плохое самочувствие, ее забрала скорая. Сейчас состояние 65-летней женщины стабильное, она находится в сознании. В течение ближайших нескольких часов она пройдет детальный медосмотр, чтобы определить состояние своего здоровья.

По информации источника, в одном из местных отчетов сказано, что она перенесла ишемический инсульт, вызванный сгустком крови, который блокирует или забивает кровеносный сосуд в мозге. Пока официального комментария из больницы не было.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия Мария Долорес Авейру
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