Мама Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт

Мама нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду попала в больницу на Мадейре.

Мария Долореш душ Сантуш Авейру попала в одну из клиник Мадейры с подозрением на инсульт, сообщает The Sun.

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Около 5 утра женщина пожаловалась на плохое самочувствие, ее забрала скорая. Сейчас состояние 65-летней женщины стабильное, она находится в сознании. В течение ближайших нескольких часов она пройдет детальный медосмотр, чтобы определить состояние своего здоровья.

По информации источника, в одном из местных отчетов сказано, что она перенесла ишемический инсульт, вызванный сгустком крови, который блокирует или забивает кровеносный сосуд в мозге. Пока официального комментария из больницы не было.

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