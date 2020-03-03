Мама Роналду потрапила до лікарні з підозрою на інсульт

Мама нападника Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапила до лікарні на Мадейрі.

Марія Долореш душ Сантуш Авейру потрапила в одну з клінік Мадейри з підозрою на інсульт, інформує The Sun.

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Близько 5 ранку жінка поскаржилася на погане самопочуття, її забрала швидка. Зараз стан 65-річної жінки стабільний, вона перебуває у свідомості. Протягом найближчих кількох годин вона пройде детальний медогляд, щоб визначити стан свого здоров'я.

За інформацією джерела, в одному з місцевих звітів сказано, що вона перенесла ішемічний інсульт, спричинений згустком крові, який блокує або забиває кровоносну судину в мозку. Поки що офіційного коментаря з лікарні не було.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом