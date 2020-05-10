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Мама Рабйо розпочала пошуки нового клубу для сина – є перші ознаки бунту в Ювентусі

00:20 1139 Читать на русском
Мама Рабйо розпочала пошуки нового клубу для сина – є перші ознаки бунту в Ювентусі
Веронік та Адріен Рабйо/ Фото із соцмереж

Півзахисник Ювентуса Адріен Рабйо серйозно задумався над зміною команди.

Веронік Рабйо, яка є мамою і водночас агентом хавбека, налагодила контакти з клубами АПЛ, стверджує Gazzetta dello Sport.

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Француз не став важливим гравцем Ювентуса після літнього переходу з ПСЖ, програвши конкуренцію земляку Блезу Матюйді. Веронік хоче, щоб сину довіряли більше, а платили стільки ж (7 млн євро на рік). Вона вже встигла поговорити з Карло Анчелотті – саме тренер Евертона розкрив Рабйо під час спільної роботи в Парижі. Інший варіант – Манчестер Юнайтед. Ювентус давно полює на зірку "червоних дияволів" Поля Погба, і Адріен може стати розмінною монетою в переговорах.

Джерело додає, що після карантину Рабйо планує повернутися в розташування туринців одним з останніх, хоча міг би зробити це за дві з половиною години (саме стільки займає шлях від домівки гравця у Франції до клубної бази). Можливо, саме так він демонструє Ювентусу невдоволення своєю роллю в команді.

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Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Адріен Рабйо Адріен Рабйо Ювентус Ювентус Італія Евертон Евертон
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