Ювентус предлагает Манчестер Юнайтед 5 игроков в обмен на Погба

Туринцы готовы на большие жертвы ради подписания звезды Манчестер Юнайтед.

Погба остается приритетною трансферной целью Ювентуса. Туринцы готовы добавить к соглашению с МЮ своих игроков, сообщает Football Italia.

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"Старая Синьора" предлагает манкунианцам любую комбинацию из следующих футболистов: Алекс Сандро, Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Аарон Рэмзи, Адриен Рабьо. Стоит отметить, что "красные дьяволы" ранее проявляли интерес к Сандро.

Почти весь нынешний сезон АПЛ Погба пропустил из-за травмы, сыграв только в 7 матчах.

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