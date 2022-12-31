Селеста Насименту пока не осознала всю боль от потери своего первенца.

Мама трехкратного чемпиона мира еще жива и 20 ноября отметила большой юбилей – 100 лет. Ее легендарному сыну суждено было умереть 29 декабря в возрасте 82 лет. Впрочем, по словам сестры Пеле, Марии Насименту, мать до сих пор не поняла, что любимого Эдсона больше нет.

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"Мы разговариваем, но она не знает обо всей ситуации. Она в своем собственном мире. Мама открывает глаза, когда я вспоминаю его имя и говорю: "Давай помолимся за него". Но на самом деле она не осознает, о чем я говорю" , – цитирует Марию Express.

В семье Пеле в живых остаются только сетра и мама. Отец Дондинью умер еще в 1996 году, а младший брат Зока – в 2020-м.

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