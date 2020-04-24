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Мама Неймара выгнала 23-летнего бойфренда, узнав о его отношениях с мужчинами

10:23 135 Читати українською
Мама Неймара выгнала 23-летнего бойфренда, узнав о его отношениях с мужчинами
Неймар потерял "отчима" / фото из соцсетей

Роман матери Неймара Надин Гонсалвеш с геймером Тьяго Рамосом длился недолго.

Недавно мама Неймара потрясла весь мир заявлением об отношениях с парнем, который младше ее на 30 лет. 23-летний Тьяго Рамос является большим другом форварда и присутствовал на праздновании его 28-летия. Сам Неймар поддержал такой выбор матери, но счастье пары длилось недолго.

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Выглядит, что отношения 52-летней Надин Гонсалвеш и ее бойфренда завершены. На днях он уехал из ее особняка во Франции и вернулся в Бразилию. Женщина выгнала своего избранника после того, как узнала о его отношениях с мужчинами, информирует Daily Mail. Ранее Тьяго Рамос встречался с поваром Неймара, а также бразильским миллионером.

Напомним, мама Неймара развелась с мужем в 2016 году. Ее брак с Неймаром-старшим продержался 25 лет.

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