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"Отчим" Неймара, моложе его на 6 лет, оказался бисексуалом – ранее он встречался с поваром бразильца

09:25 13 Читати українською
"Отчим" Неймара, моложе его на 6 лет, оказался бисексуалом – ранее он встречался с поваром бразильца
Неймар с мамой и ее бойфрендом / The Sun

Нападающий ПСЖ не может без скандалов – на этот раз в объект внимания таблоидов попала семья Неймара.

На днях мать форварда сборной Бразилии ошеломила признанием об отношениях с 22-летним геймером, который является другом семьи и фаном самого Неймара. Надин Гонсалвеш старше своего избранника на 30 лет.

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Оказалось, что ранее киберспортсмен Тьяго Рамос, выступающий в дисциплине Free Fire, находился в отношениях с несколькими мужчинами. В частности, ему приписывают романтические отношения с личным поваром Неймара, а также известным миллионером и бразильским актером, сообщает The Sun со ссылкой на бразильские СМИ.

В то же время журналистка Фабия Оливейра заверила, что роман "отчима" Неймара с миллионером Эдуардо Перейрой длился целых 3 года, а отношения Тьяго Рамоса с PR-менеджером Иринальдо Оливером – полтора года. К слову, в феврале новый избранник мамы форварда ПСЖ присутствовал на праздновании 28-летия бразильца.

Напомним, родители Неймара разошлись несколько лет назад.

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Теги
Мир Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилия Бразилия футбольные курьёзы
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