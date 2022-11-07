СК Днепр-1 пытается продлить контракт со своим форвардом Артемом Довбиком, сообщил Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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Клуб сделал предложение футболисту сборной Украины, а его представители приняли его. Условия нового соглашения неизвестны.

Напомним, Довбик перешел в СК Днепр-1 из Митьюлланда в августе 2020 года за 450 тысяч евро – половина прав на игрока осталась за датским клубом. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел за "спортклубовцев" 18 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с днепрянами действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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