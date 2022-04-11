"Вибачення, а точніше, їхня відсутність розлютила мене остаточно. Він всім говорить, що перепросив, а насправді не зробив цього. Це нечемно. Так, він опублікував щось в соціальних мережах, але він повинен особисто просити вибачення у мого сина. У нього було ​​декілька годин на роздуми. Він повинен був дізнатися наші контактні дані, зберегти конфіденційність, а вже потім щось опублікувати та сказати, що мав з нами розмову. Мене б це влаштувало.

Роналду звинуватили у побитті 14-річного хлопчика з аутизмом, чий телефон він розтрощив – поліція почала розслідування

Якби хтось зробив це з вами на вулиці, його б заарештували і допитали. Він сам батько. Якби він був звичайною людиною, яка привела свого сина на матч в суботу вдень, і таке трапилося з ним. Гадаю, він був би також дуже засмучений і шокований.

Я була шокована, що Манчестер Юнайтед не оприлюднив заяву з проханням зв’язатися з нами. Замість цього Роналду написав, що вболівальник може відвідати матч на Олд Траффорд. Це здається мені дуже, дуже нахабним.

Чому ми, вболівальники Евертона, повинні їхати на матч Юнайтед? Він навіть написав "цей вболівальник". Там не вказано, вболівальник Евертона чи Юнайтед. Це дуже, дуже слабке вибачення. Я сказала сину, що Роналду запросив нас на матч, і запитала, чи хоче він поїхати. Він відповів: "Ні, мамо, я б ніколи не хотів його бачити", – цитує Сару The Telegraph.

Евертон – МЮ: Миколенко вражає Англію, стає найкращим і допомагає Ярмоленку – побиття Роналду не тільки ігрове