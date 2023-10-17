Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком игроков, которые могут сыграть против Мальты в борьбе за выход на чемпионат Европы.

В окончательную заявку вошли 23 футболиста, среди которых трое вратарей, сообщает официальный сайт УАФ.

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Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попал Тарас Степаненко, для которого предыдущий матч с Северной Македонией стал юбилейным (восьмидесятым).

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Назарий Русин, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, дуэль между Мальтой и Украиной состоится уже сегодня, 17 октября. Начало встречи в 21:45.

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