Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які можуть зіграти проти Мальти у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

До остаточної заявки увійшли 23 футболісти, серед яких троє воротарів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапив Тарас Степаненко, для якого попередній матч з Північною Македонією став ювілейним (вісімдесятим).

Заявка збірної України на матч із Мальтою:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, дуель між Мальтою та Україною відбудеться вже сьогодні, 17 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

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