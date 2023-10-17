Решающий матч – впереди

Победа над Северной Македонией имела сверхважное значение. Благодаря успеху в Праге сборная осталась в условиях, когда прямой выход на Евро зависит исключительно от самих украинцев – правда, при любых раскладах надо бить Италию. Даже если "Скуадра Адзурра" выиграет все свои матчи перед встречей в последнем туре (а там в соперниках Англия и Северная Македония), разрыв составит всего три очка. Минусом при данном развитии событий является необходимость побеждать апеннинцев с разницей в два гола, а не с любым счетом.

Стоп! Кажется, здесь что-то пропустили... Точно! Забыли про Мальту. В теории, мы даже можем позволить себе ничью с островитянами – она станет роковой, только если сборная Италии наберет в следующих двух турах шесть зачетных баллов. Если же подопечные Лучано Спаллетти где-то проиграют, то и Украина может потерпеть поражение, ведь все равно все будет зависеть от нашей встречи со "Скуадрой".

Даже провал в отборе может оставить шансы на прорыв. Пока что "сине-желтые" входят в число команд, которые попадут в плей-офф через Лигу наций – впрочем, в тех раскладах разобраться без бутылки не получится. Да и не до этого сейчас. Сейчас надо бороться за прямую путевку, а победа над Мальтой будет сохранять шансы на нее до последнего тура – без всяких "но".

Нам снова ждать валидол?

Очевидно, что никто не ставит на мальтийцев, однако у сборной Украины с этим островом особая история. В 2017-м националка потерпела поражение от "крестоносцев", а летом 2023-го "сине-желтые" одержали только минимальную победу – максимальную нервную, с провальным первым таймом и голом на 72-й минуте. Даже на молодежном уровне у нас возникали проблемы.

Тогда подопечных Сергея Реброва могла погубить "болезнь вторых матчей", присущая всем отечественным командам. Это был даже третий поединок – причем за неделю. До этого украинцы откатали выезд в Германию и разыграли триллер в Скопье, причем каждый раз ротация оставалась минимальной. Футболисты настолько устали, что даже не выдерживали прессинг Мальты – островитяне реально зажимали на нашей же половине поля.

Сегодня существует риск столкнуться с теми же проблемами. Как показывает опыт, Сергей Ребров вообще не является сторонником изменений в составе – он полностью полагается на основную обойму из 13-14 игроков. Правда, на пресс-конференции после победы над Северной Македонией коуч заявил, что сейчас таки можно ожидать ротацию.

К матчу готовы все футболисты, кроме дисквалифицированного Малиновского и травмированного Кривцова, однако вариантов для изменений не так и много. Поверить в перестановки в центре поля и в защите сейчас нереально. Слева альтернатив тоже нет. На острие атаки в основе может выйти Яремчук, а в воротах есть шанс увидеть Бущана – но снимать нынешних Довбика и Трубина придется со скрипом в сердце. Ребров подобное не любит.

Кардинально что-то изменить можно только на правом фланге, ведь Зубков в матче с македонцами не убедил – на его позиции способен сыграть Караваев. Плюс, есть Тымчик как альтернатива Конопли, хотя на Македонию он не попал даже в заявку. Ну и про эксперимент с фальшивым фулбеком Зинченко не забываем, однако вряд ли Сергей Ребров решится на такой ход. Не та ситуация.

Так или иначе, уже сейчас можно гарантировать – сборная Украины не будет свежей, а значит не следует смотреть на Мальту свысока. Тем не менее, стоит отметить, что с Италией островитяне не показали ничего. Даже в борьбе они выглядели безнадежными.

Ориентировочные составы на матч Мальта – Украина

Мальта: Бонелло – Дж. Мбонг, Апап, З. Мускат, Пепе, Коменцули – Гийоме, Кристенсен, Янкам – П. Мбонг, Монтебелло

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Караваев, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что сборная Украины остается фаворитом противостояния. Даже на фоне колоссальной усталости и с кучей игровых проблем в июне "сине-желтые" одолели Мальту. Для островитян тот матч был лучшим в группе – во всех остальных они сыграли так, как и положено самой слабой команде в группе.

Как показал поединок против Северной Македонии, у подопечных Сергея Реброва нет никаких проблем с созданием опасных моментов. Даже в условиях, когда реальная острота приходит только с одного фланга, а соперник обороняется количеством на своей трети (и бешеной борьбой). Да, второй тайм был тяжелее, но там было больше нервов, чем реальных проблем.

Мальта на порядок слабее, поэтому ставим на победу сборной Украины. Вероятно, обойдется без валидола.