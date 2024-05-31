Женская сборная Украины не смогла удержать победу в матче 3-го тура квалификации к Евро-2025 против Уэльса. Читайте обзор поединка на "Футбол 24".

Отбор к Евро-2025, Лига B, 3-й тур, женщины

Группа 4

Уэльс – Украина – 1:1

Голы: Бартон, 64, (пен.) – Андрухив, 3

Не успела игра начаться, как украинки уже повели в счете после ужасной обрезки сборной Уэльса. Рианнон Робертс получила передачу от вратаря на правом фланге обороны и отдала неточный пас в центр. Мяч прилетел к Веронике Андрухив, которая забила фактически в пустые ворота.

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Соперницы отыгрались после перерыва – Кейли Бартон уверенно реализовала пенальти, назначенный за попадание в руку Басанской. В итоге, игра завершилась ничьей 1:1.

Таким образом, сборная Украины с 4 очками осталась на третьем месте в группе, а Уэльс набрал 7 пунктов, оставшись первым.

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