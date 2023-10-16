Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу отбора Евро-2024 против Мальты. Игра состоится 17 октября.

– Какое кадровое состояние команды перед матчем?

– Как вы знаете, Руслан Малиновский не может сыграть из-за дисквалификации, у него три желтых карточки. Восстановился и работает в общей группе Денис Попов (защитник Динамо пропустил матч против Северной Македонии – прим. "Футбол 24"). Все игроки готовы и восстанавливаются. Они готовы к завтрашнему матчу.

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– Первый матч против Мальты был сложным, выиграли 1:0 благодаря пенальти Виктора Цыганкова. Чего ждать от Мальты завтра?

– Они в первом матче играли открыто, пытались создавать моменты. И имели эти моменты в первом тайме. Мы должны быть очень сконцентрированными. Эта игра так же важна для нас, как и матч с Северной Македонией. Уверен, что игроки понимают это. Будет сложная игра. Сборная Украины готовится очень серьезно.

– Как проявил себя Назарий Русин в последнюю неделю? Можно ли ждать его в заявке на матч?

– Посмотрим, есть еще тренировка. Я благодарен Назарию. Он профессионал, работает, никаких вопросов, он все понимает. Считаю, что вызов в сборную Украины для него – очень большое уважение. Русин работает со всеми ребятами и имеет шанс завтра появиться в составе, – заявил Сергей Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Матч Мальта – Украина состоится во вторник, 17 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Украина в 6-ти сыгранных матчах набрала 10 очков и занимает третье место группы С. Италия, у которой тоже 10 баллов, находится на втором месте благодаря победе в очном матче. Возглавляет турнирную таблицу сборная Англии – 5 поединков, 13 очков. Мальта с нулями баллов на дне.

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