Мальорка розписала нічию з Осасуною, Ейбар у компенсований час вирвав перемогу над Вільяреалом: 11-й тур Прімери, четвер

В рамках 11-го тура чемпионата Испании Осасуна поделила очки с Мальоркой, а Вильярреал не смог удержать ничью с Эйбаром.

Чемпионат Испании 2019/20, 11-й тур

Мальорка – Осасуна – 2:2

Голы: Джуниор, 21 (пен), Севилья, 73 (пен) – Кардона, 69, Р. Гарсия, 77

Эйбар – Вильярреал – 2:1

Голы: Кике, 62, Орельяна, 90+5 – Морено, 88

Хетафе – Гранада – начало в 22:15

Мальорка в родных стенах принимала Осасуну. Счёт во встрече на 20-й минуте открыли хозяева – с пенальти, который на 20-й минуте заработал Родригес, а реализовал Джуниор. В дальнейшем игра проходила довольно ровно, поэтому ответный гол на 69-й не выглядел странно – его забил Кардона, получив передачу от Брашанаца и несколько неуклюжим выстрелом попав в левый нижний угол. Мальорка не собиралась так просто отдавать победу, на 73-й минуте заработав второй пенальти и вырвавшись вперёд благодаря точному удару Севильи с "точки". Впрочем, последнее слово осталось за Осасуной: на 77-й Рубен Гарсия головой замкнул кросс Эступиниана, установив окончательный счёт – 2:2.

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Эйбар на своём поле встречался с Вильярреалом, который в случае победы вполне мог запрыгнуть только в зону ЛЧ. Не все тут-то было: хозяева выглядели лучше на протяжении всего матча и создали ряд опасных моментов, а на 62-й минуте открыли счёт в результате подачи с углового – её шикарным ударом головой замкнул Кике. К 87-й минуте Эйбар побеждал, но на 88-й Морено открылся между двумя центрбеками и получил шедевральную длинную передачу от Пау Торреса – дальше Жерар перебросил мяч через голкипера и покатил его в пустые ворота. Впрочем, удержать ничью гостям не удалось: уже в компенсированное время де Бласис открылся на правом фланге и подал на линию вратарской прямо на голову Орельяне, вколотившему мяч под перекладину – 2:1!

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