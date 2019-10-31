Мальорка розписала нічию з Осасуною, Ейбар у компенсований час вирвав перемогу над Вільяреалом: 11-й тур Прімери, четвер

В рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії Осасуна поділила очки з Мальоркою, а Вільяреал не зміг втримати нічию з Ейбаром.

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 11-й тур

Мальорка – Осасуна – 2:2

Голи: Джуніор, 21 (пен), Севілья, 73 (пен) – Кардона, 69, Р. Гарсія, 77

Ейбар – Вільяреал – 2:1

Голи: Кіке, 62, Орельяна, 90+5 – Морено, 88

Хетафе – Гранада – початок о 22:15

Мальорка у рідних стінах приймала Осасуну. Рахунок у зустрічі на 20-й хвилині відкрили господарі – з пенальті, який на 20-й хвилині заробив Родрігес, а реалізував Джуніор. Надалі гра проходила доволі рівно, тож гол у відповідь на 69-й не виглядав дивно – його забив Кардона, отримавши передачу від Брашанаца й дещо неоковирним пострілом влучивши у лівий нижній кут. Мальорка не збиралася так просто віддавати перемогу, на 73-й хвилині заробивши другий пенальті й вирвавшись уперед завдяки точному удару Севільї з "позначки". Втім, останнє слово залишилось за Осасуною: на 77-й Рубен Гарсія головою замкнув крос Еступініана, встановивши остаточний рахунок – 2:2.

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Ейбар на своєму полі зустрічався з Вільяреалом, який в разі перемоги цілком міг застрибнути аж у зону ЛЧ. Не все сталося, як гадалося: господарі виглядали краще протягом усього матчу й створили низку небезпечних моментів, а на 62-й хвилині відкрив рахунок внаслідок подачі з кутового – її шикарним ударом головою замкнув Кіке. До 87-ї хвилини Ейбар перемагав, але на 88-й Морено відкрився між двома центрбеками й отримав шедевральну довгу передачу від Пау Торреса – далі Жерар перекинув м'яч через голкіпера й покотив його у порожні ворота. Втім, втримати нічию гостям не вдалося: вже у компенсований час Де Бласіс відкрився на правому фланзі й подав на лінію воротарського прямо на голову Орельяні, який вколотив м'яч під поперечину – 2:1!

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