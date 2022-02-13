Чемпионат Испании 2021/22, 24-й тур

Алавес – Валенсия – 2:1

Голы: Лум, 14, Хоселу, 76 (пен) – Гедеш, 62 (пен)

Леванте – Бетис – начало в 17:15

Реал Сосьедад – Гранада – начало в 19:30

Поединок между Алавесом и Валенсией открывал воскресную программу 24 тура Ла Лиги. Встреча имела чрезвычайно важное значение для команд: "летучие мыши" могли бы прервать 5-матчевую безвыигрышную серию и подняться с 12-й на 9-ю позицию, а баски имели шанс приблизиться к спасительной 17-й позиции на расстояние трёх очков – правда, переиграть левантийцев было очень тяжело. Витория-гастейцы не знали побед в чемпионате с 20 ноября.

Алавес так настроился, что открыл счёт уже на 14-й минуте. Гол провёл Лум, сыгравший на добивании после сейва голкипера. 1:0! Победный счёт баски держали до перерыва, однако через 16 минут после старта второго Валенсия заработала пенальти – Гедеш реализовал его. 1:1. Казалось, сейчас гости дожмут соперников, но на 76-й минуте они привезли пенальти на собственные ворота. Хоселу точным ударом с "точки" восстановил преимущество. 2:1!

Забить в ответ во второй раз "летучим мышам" уже не удалось. Алавес удержал победу и прервал свою 9-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге!

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