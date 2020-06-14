Мальорка – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Барселона разбила Мальорку в рамках 28-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Мальорка – Барселона на Футбол 24.

Каталонцы повели в счете уже на 2-й минуте матча, Видаль замкнул подачу Альбы с фланга. Ближе к перерыву Барселона удвоила свое преимущество – Месси головой отбросил мяч прямо на ногу Брейтвейта. "Блаугранас" продолжили владеть инициативой, но забивали ближе к завершению матча – сначала Альба реализовал выход один на один после паса Месси, а в компенсированное время Лионель классным ударом с правой попал в девятку ворот.

Барселона разгромила Мальорку на выезде – Месси и Альба стали соавторами четырёх голов

Таким образом, Барселона благодаря этой победе набрала 61 очко и единолично возглавляет Ла Лигу. Мальорка с 25 пунктами расположилась в зоне вылета.