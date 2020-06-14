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Мальорка – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

07:30 98 Читати українською
Мальорка – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча
Мальорка – Барселона – видео голов и обзор матча

Барселона разбила Мальорку в рамках 28-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Мальорка – Барселона на Футбол 24.

 
Артуро Видаль 2’
Мартин Брейтуэйт 37’
Жорди Альба 79’
Лионель Месси 90+3’
2’ Артуро Видаль
37’ Мартин Брейтуэйт
79’ Жорди Альба
90+3’ Лионель Месси

Каталонцы повели в счете уже на 2-й минуте матча, Видаль замкнул подачу Альбы с фланга. Ближе к перерыву Барселона удвоила свое преимущество – Месси головой отбросил мяч прямо на ногу Брейтвейта. "Блаугранас" продолжили владеть инициативой, но забивали ближе к завершению матча – сначала Альба реализовал выход один на один после паса Месси, а в компенсированное время Лионель классным ударом с правой попал в девятку ворот.

Барселона разгромила Мальорку на выезде – Месси и Альба стали соавторами четырёх голов

Таким образом, Барселона благодаря этой победе набрала 61 очко и единолично возглавляет Ла Лигу. Мальорка с 25 пунктами расположилась в зоне вылета.

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07:00
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Теги
Видеоновости Лионель Месси Лионель Месси Испания Барселона Барселона Мальорка Мальорка Мальорка - Барселона
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