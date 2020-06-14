Барселона разгромила Мальорку на выезде – Месси и Альба стали соавторами четырёх голов

Мальорка в рамках домашнего поединка 28-го тура Ла Лиги потерпела разгромное поражение от Барселоны (0:4). Месси сделал два ассиста и забил один мяч, в активе Альбы – гол + пас.

Барселона возобновила сезон матчем на Балеарах с несколькими неожиданностями в составе. Так, на поле не вышел Умтити, вместо которого появился Араухо (Лангле пропускал тур из-за перебора жёлтых), а Луис Суарес остался в запасе – зато в основу поставили Брейтвейта. Ракитич также начинал на банке, отдав свою позицию Видалю.

Поединок начался для Барселоны максимально удачно. Уже на 65-й секунде Альба исполнил подачу с левого фланга, а Видаль, продавив Састре, замкнул её ударом головой под ближнюю штангу – 0:1!

На 7-й минуте каталонцы могли и удвоить преимущество, но выстрел Брейтвейта метров с 12-ти после скидки от Месси в последний момент успел накрыть один из защитников. Ещё черз три минуты гости раскатали эффектную трёхходовку с разрезным пасом Де Йонга и прострелом Роберто под удар Гризманну – Антуан с близкой дистанции не попал в дальний угол. На 12-й же минуте француз открылся под пропускающую передачу Месси и вернул ему мяч под удар с линии вратарской, однако Лео пробил значительно выше ворот. Вообще, у капитана Барсы с индивидуальными действиями до перерыва не складывалось, хотя было заметно, как сильно тот хочет забить. Он слишком часто передерживал мяч.

Мальорка во второй трети тайма сумела засушить игру, а уже на 22-й минуте тер Штегену пришлось спасать в сногсшибательном прыжке – это Кубо сместился с фланга и мощно выстрелил в дальний угол. За десять последующих минут балеарцы успели огрызнуться заблокированным ударом Педрасы, слабым добиванием Кубо в руки голкиперу и хитрым выстрелом японца со стандарта под стенкой (тер Штеген поймал мяч). Наказание за расточительность не заставило долго ждать: на 37-й минуте де Йонг пробросил мяч головой в штрафную на Месси, а Лео головой сбросил его дальше на Брейтвейта – Мартин же расстрелял ворота с близкого расстояния. 0:2!

Мальорка могла отыграть один гол перед свистком на перерыв, когда Будимир замкнул подачу из глубины ударом головой под дальнюю штангу, но мяч разминулся с ней. Через три минуты после старта второго тайма Будимир выстрелил метров с 22-х в тот же угол, но "круглый" предательски пролетел в сантиметрах от каркаса. После этого игра немного успокоилась – моментов не возникало, а на поле стадиона Иберостар даже прорвался какой-то болельщик.

Кике Сетьен, сняв после перерыва Видаля и бросив в бой Ракитича, на 58-й минуте решил добавить к атаке Суареса. Пока тот привыкал к полю, Барса едва не закрыла игру: Месси на 60-й минуте выкатил передачу в штрафную на Брейтвейта, а Мартин, выиграв борьбу у Посо, пробил в дальний угол с минимальной дистанции – Мальорку спасла нога голкипера Рейны. Сразу после розыгрыша углового Месси прострелил с левого фланга, Суарес пропустил на Араухо, а тот замкнул – штанга! На 64-й же минуте Лео попытался завершить затяжную перепасовку в штрафной мощным ударом метров с восьми, но получилось слишком неточно. Высшие силы не хотели третьего гола Барсы.

На некоторое время показалось, что его так и не удастся увидеть, ведь команды начали скучно катать мяч, проводить замены и зарабатывать стандарты без дальнейшего обострения. Такой футбол оставлял некоторые шансы Мальорке, а на 77-й минуте балеарцы даже могли сократить отставание дальним выстрелом Посо в левый нижний угол – и снова мяч прошел в сантиметрах от штанги! Барса всё поняла, на 79-й минуте закрыв игру: Месси разрезал оборону пасом из глубины на ход Альбе, а тот, вырвавшись один на один, пробил мимо Рейны – 0:3.

Мальорка могла забить гол престижа, однако и удар Лаго с острого угла, и замыкания Абдона метров с десяти головой прошли рядом с правым углом. Барселона также раскатала несколько крутых атак, а в компенсированное время довела дело до избиения. На 90+3-й минуте Месси ворвался в штрафную и пробил в девятку, установив окончательный счёт встречи – 0:4. Суарес мог и пятый забить, но Рейна был против.

Таким образом, лидер турнирной таблицы – Барселона – набрал 61 очко и оторвался от Реала на пять зачётных баллов, но мадридцы свой матч ещё не сыграли. Мальорка, имея 25 пунктов в активе, осталась на восемнадцатой строчке в турнирной таблице.