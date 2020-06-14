Мальорка – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Барселона розбила Мальорку в рамках 28-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Мальорка – Барселона на Футбол 24.

Каталонці повели в рахунку вже на 2-й хвилині матчу, Відаль замкнув подачу Альби з флангу. Ближче до перерви Барселона подвоїла свою перевагу – Мессі головою відкинув м'яч прямо на ногу Брейтвейту. "Блаугранас" продовжили володіти ініціативою, але забивали ближче до завершення матчу – спочатку Альба реалізував вихід віч-на-віч після пасу Мессі, а в компенсований час Ліонель класним ударом з правої влучив у дев'ятку воріт.

Барселона знищила Мальорку на виїзді – Мессі та Альба стали співавторами чотирьох голів

Таким чином, Барселона завдяки цій перемозі набрала 61 очко та одноосібно очолює Ла Лігу. Мальорка з 25 пунктами розташувалась у зоні вильоту.