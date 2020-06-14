toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЗОРЯ - ДИНАМО НАПОЛІ - ІНТЕР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Мальорка – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

07:30 557 Читать на русском
Мальорка – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Мальорка – Барселона – відео голів та огляд матчу

Барселона розбила Мальорку в рамках 28-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Мальорка – Барселона на Футбол 24.

 
Артуро Відаль 2’
Мартін Брейтвейт 37’
Жорді Альба 79’
Ліонель Мессі 90+3’
2’ Артуро Відаль
37’ Мартін Брейтвейт
79’ Жорді Альба
90+3’ Ліонель Мессі

Каталонці повели в рахунку вже на 2-й хвилині матчу, Відаль замкнув подачу Альби з флангу. Ближче до перерви Барселона подвоїла свою перевагу – Мессі головою відкинув м'яч прямо на ногу Брейтвейту. "Блаугранас" продовжили володіти ініціативою, але забивали ближче до завершення матчу – спочатку Альба реалізував вихід віч-на-віч після пасу Мессі, а в компенсований час Ліонель класним ударом з правої влучив у дев'ятку воріт.

Барселона знищила Мальорку на виїзді – Мессі та Альба стали співавторами чотирьох голів

Таким чином, Барселона завдяки цій перемозі набрала 61 очко та одноосібно очолює Ла Лігу. Мальорка з 25 пунктами розташувалась у зоні вильоту.

blog_ava
Маркос Антоніо оцінив рівень чемпіонату України
06:30
591
Теги
Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі Іспанія Барселона Барселона Мальорка Мальорка Мальорка - Барселона
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
7
хв
Атлетік
14:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук