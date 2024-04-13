Реал играет на поле Мальорки в 31-м туре Ла Лиги 2023/24. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости "Футбол 24".

Матч Мальорка – Реал начнется в 19:30 по киевскому времени. Игру можно посмотреть на платформе MEGOGO. За главными событиями матча также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Андрей Лунин сохранил свое место в старте Реала, хотя украинцу сильно досталось за первый гол от Манчестер Сити в четвертьфинале ЛЧ. Тибо Куртуа приближается к восстановлению, поэтому наш земляк не имеет права ошибаться снова. Реал возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая Барселону на 8 очков. Мальорка идет 15-ой.

Стартовый состав Мальорки:

Реала: