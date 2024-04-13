Реал грає на полі Мальорки в 31-му турі Ла Ліги 2023/24. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині "Футбол 24".

Матч Мальорка – Реал розпочнеться о 19:30 за київським часом. Гру можна подивитися на платформі MEGOGO. За головними подіями матчу також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

"Шок і крах планів Анчелотті": реакція іспанських ЗМІ на дивовижний фейл Луніна в ЛЧ

Андрій Лунін зберіг своє місце в старті Реала, хоча українцю добряче дісталось за перший гол від Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ. Тібо Куртуа наближається до відновлення, тому наш земляк не має права помилятися знову. Реал очолює таблицю Ла Ліги, випереджаючи Барселону на 8 очок. Мальорка йде 15-ою.

Стартовий склад Мальорки:

Реала: