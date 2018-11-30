Мальме – Генк – 2:2 – видео голов и обзор матча

В матче 5 тура Лиги Европы Генк не удержал победу над Мальме, расписав ничью 2:2. Смотрите видео голов и обзор матча Мальме – Генк.

Генк по ходу поединка выигрывал с разницей в два гола, однако не сумел удержать победу. Команда Руслана Малиновского, который результативными действиями не отметился, вынуждена была удовлетвориться лишь одним очком.

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В последнем туре Генк для завоевания путевки в 1/16 финала Лиги Европы устроит и ничья против Сарпсборга, который сейчас замыкает турнирную таблицу группы.