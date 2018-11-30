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Мальме – Генк – 2:2 – видео голов и обзор матча

07:30 5 Читати українською
Мальме – Генк – 2:2 – видео голов и обзор матча
Мальме – Генк / фото: ФК Мальме

В матче 5 тура Лиги Европы Генк не удержал победу над Мальме, расписав ничью 2:2. Смотрите видео голов и обзор матча Мальме – Генк.

Генк по ходу поединка выигрывал с разницей в два гола, однако не сумел удержать победу. Команда Руслана Малиновского, который результативными действиями не отметился, вынуждена была удовлетвориться лишь одним очком.

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В последнем туре Генк для завоевания путевки в 1/16 финала Лиги Европы устроит и ничья против Сарпсборга, который сейчас замыкает турнирную таблицу группы.

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы5 турШведбанк (Мальме)

Мальме - Генк: Четверг 29 ноября 2018

Мальме
Матч окончен
2 : 2
Генк
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