toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Мальме – Генк – 2:2 – відео голів та огляд матчу

07:30 0 Читать на русском
Мальме – Генк – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Мальме – Генк / фото: ФК Мальме

В матчі 5 туру Ліги Європи Генк не втримав перемогу над Мальме, розписавши нічию 2:2. Дивіться відео голів та огляд матчу Мальме – Генк.

Генк по ходу поєдинку вигравав з різницею в два голи, проте не зумів втримати перемогу. Команда Руслана Маліновського, який результативними діями не відзначився, змушена була задовольнитись лише одним очком.

Ліга Європи: Генк з Маліновським втратив перемогу над Мальме, Айнтрахт декласував Марсель

В останньому турі Генк для отримання путівки в 1/16 фіналу Ліги Європи влаштує і нічия проти Сарпсборга, який наразі замикає турнірну таблицю групи.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи5 турШведбанк (Мальме)

Мальме - Генк: Четвер 29 листопада 2018

Мальме
Матч завершено
2 : 2
Генк
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Генк Генк Мальме Мальме Ліга Європи Відеоновини Мальме - Генк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
24
хв
Фортуна
21:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук