Мальме – Генк – 2:2 – відео голів та огляд матчу

В матчі 5 туру Ліги Європи Генк не втримав перемогу над Мальме, розписавши нічию 2:2. Дивіться відео голів та огляд матчу Мальме – Генк.

Генк по ходу поєдинку вигравав з різницею в два голи, проте не зумів втримати перемогу. Команда Руслана Маліновського, який результативними діями не відзначився, змушена була задовольнитись лише одним очком.

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В останньому турі Генк для отримання путівки в 1/16 фіналу Ліги Європи влаштує і нічия проти Сарпсборга, який наразі замикає турнірну таблицю групи.