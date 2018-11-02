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Малком сожалеет о трансфере в Барселону и стремится перейти в Рому

13:34 101 Читати українською
Малком сожалеет о трансфере в Барселону и стремится перейти в Рому
Малком / AFP

Форвард "сине-гранатовых" Малком недоволен своим и положением в Барселоне и готов покинуть клуб.

По информации Corriere dello Sport, Малком сожалеет о трансфере в Барселону и хочет перейти в Рому. Главной преградой для потенциального переезда бразильца в Рим может стать то, что футболист побил горшки со спортивным директором Ромы Рамоном Мончи.

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Дело в том, что летом бразилец был близок к переходу в Рому, которая согласовала трансфер из Бордо, но узнав об интересе Барселоны, игрок решил продолжить карьеру на Камп Ноу. Такой поворот очень не понравился руководству римлян. И теперь Мончи дважды подумает, прежде чем еще раз пригласить нападающего в команду.

В этом сезоне Малком сыграл в футболке "блаугранас" только 2 матчи, не отметившись результативными действиями.

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