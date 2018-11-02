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Клопп лично заинтересован в приглашении Усмана Дембеле в Ливерпуль

12:45 113 Читати українською
Клопп лично заинтересован в приглашении Усмана Дембеле в Ливерпуль
Усман Дембеле / Reuters

Хавбек "блаугранас" Усман Дембеле может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

В Барселоне не слишком довольны игровым тонусом и поведением молодого француза. Клуб рассматривает возможность продажи Дембеле уже в январе. За развитием ситуации внимательно следит Ливерпуль, который готов приютить Усмана, если тот окажется ненужным Барселоне, пишет Mundo Deportivo.

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Говорят, что главный тренер "красных" Юрген Клопп – поклонник таланта полузащитника и лично хочет видеть футболиста в Мерсисайде.

По итогам сезон 2017/18 можно считать, что Дембеле не оправдал ожиданий – 17 матчей и 3 гола в Ла Лиге. Сначала серьезная травма, дальше слухи о нарушении режима, еще позже – не слишком удачные действия на поле побудили появление слухов о возможном уходе француза с Камп Ноу.

Дембеле перешел в Барселону из Боруссии Д прошлым летом за 115 млн евро.

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