Клопп лично заинтересован в приглашении Усмана Дембеле в Ливерпуль

Хавбек "блаугранас" Усман Дембеле может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

В Барселоне не слишком довольны игровым тонусом и поведением молодого француза. Клуб рассматривает возможность продажи Дембеле уже в январе. За развитием ситуации внимательно следит Ливерпуль, который готов приютить Усмана, если тот окажется ненужным Барселоне, пишет Mundo Deportivo.

Суарес: Это нормально, что Барселона ищет нового форварда, ведь мне уже 31 год

Говорят, что главный тренер "красных" Юрген Клопп – поклонник таланта полузащитника и лично хочет видеть футболиста в Мерсисайде.

По итогам сезон 2017/18 можно считать, что Дембеле не оправдал ожиданий – 17 матчей и 3 гола в Ла Лиге. Сначала серьезная травма, дальше слухи о нарушении режима, еще позже – не слишком удачные действия на поле побудили появление слухов о возможном уходе француза с Камп Ноу.

Дембеле перешел в Барселону из Боруссии Д прошлым летом за 115 млн евро.

Инсинье заинтересовал Ливерпуль, – СМИ