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Малком шкодує про трансфер у Барселону і прагне перейти в Рому

13:31 232 Читать на русском
Малком шкодує про трансфер у Барселону і прагне перейти в Рому
Малком / AFP

Форвард "синьо-гранатових" Малком не задоволений своїм та становищем у Барселоні і готовий покинути клуб.

За інформацією Corriere dello Sport, Малком шкодує про трансфер у Барселону та хоче перейти у Рому. Головною перепоною для потенційного переїзду бразильця у Рим може стати те, що футболіст побив горщики із спортивним директором Роми Рамоном Мончі.

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Справа в тому, що влітку бразилець був близький до переходу в Рому, яка погодила трансфер з Бордо, але дізнавшись про інтерес Барселони, гравець вирішив продовжити кар'єру на Камп Ноу. Такий поворот дуже не сподобався керівництву римлян. Тож тепер Мончі двічі подумає, перш ніж ще раз запросити нападника у команду.

У цьому сезоні Малком зіграв у футболці "блаугранас" лише 2 матчі, не відзначившись результативними діями.

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