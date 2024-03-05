Главный арбитр матча 27-го тура Серии А между Интером и Дженоа Джованни Айрольди "убил" Дженоа в матче с Интером.

Джованни Айрольди был наказан пропуском 1 или 2 туров чемпионата Италии за неправомерно назначенный пенальти в ворота "грифонов". Как информирует Gazzetta dello Sport, VAR посоветовал Айрольди не назначать 11-метровый в ворота Дженоа.

Малиновский просидел весь матч в запасе – наставник Дженоа объяснил, почему отдал предпочтение экс-игроку Милана

Когда же главный рефери отправился смотреть видеоповтор, то был нетерпелив и принял неправильное решение после просмотра повтора лишь с одного ракурса. Айрольди решил остаться при своём мнении.

На 38-й минуте Алексис Санчес реализовал пенальти и сделал счёт 2:0 в пользу Интера. После перерыва Дженоа один мяч отквитала и проиграла со счётом 1:2. Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский провёл всю игру в запасе.

Интер удержал победу над Дженоа и оформил +15 от Ювентуса – Скудетто почти в кармане, неприятный сигнал Малиновскому