Головний арбітр матчу 27-го туру Серії А між Інтером і Дженоа Джованні Айрольді "вбив" Дженоа в матчі з Інтером.

Джованні Айрольді був покараний пропуском 1 або 2 турів чемпіонату Італії за неправомірно призначений пенальті у ворота "грифонів". Як інформує Gazzetta dello Sport, VAR порадив Айрольді не призначати 11-метровий у ворота Дженоа.

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Коли ж головний рефері вирушив дивитися відеоповтор, то був нетерплячим і ухвалив неправильне рішення після перегляду повтору лише з одного ракурсу. Айрольді вирішив залишитися при своїй думці.

На 38-й хвилині Алексіс Санчес реалізував пенальті і зробив рахунок 2:0 на користь Інтера. Після перерви Дженоа один м'яч відквитала і програла з рахунком 1:2. Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський провів усю гру в запасі.

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