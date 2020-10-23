Полузащитник Руслан Малиновский залечил свое микроповреждение и готов помочь команде. Украинцу пришлось пропустить встречу с Митьюлландом в Лиге чемпионов.

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"Миранчук еще не готов, он мало тренировался со своими товарищами по команде. У Ламмерса, с другой стороны, была проблема с кишечником в Дании, и мы оцениваем его состояние. Со спортивной точки зрения он идеально подходит команде. Завтра Малиновский также будет доступен, в отличие от среды", – приводит слова Гасперини Gazzetta dello Sport.

Добавим, что Аталанта уже объявила заявку на матч 5 тура Серии А против Сампдории. Малиновский, Ламмерс и Миранчук оказались среди вызванных.

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