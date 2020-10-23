Полная заявка на первое Эль Класико сезона состоит из 20 игроков, сообщает Twitter мадридцев.

Барселона – Реал: пресс-конференция Зинедина Зидана перед Эль Класико

Уже привычно в списке оказался Андрей Лунин. К слову, украинский голкипер впервые в своей карьере попал в заявку на Класико. Также Реалу сможет помочь капитан Серхио Рамос, который успел восстановиться после незначительного повреждения.

Напомним, встреча Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября. Начало поединка в 17:00 по киевскому времени.

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