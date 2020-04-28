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Малиновский заинтересовал еще один английский клуб – украинец мог побить рекорд Шевченко

16:40 238 Читати українською
Малиновский заинтересовал еще один английский клуб – украинец мог побить рекорд Шевченко
Руслан Малиновский и Андрей Шевченко / УАФ

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский мог установить новый трансферный рекорд среди украинских футболистов.

Хавбек сборной Украины интересует не только Вест Хэм и Фиорентину. На 26-летнего Малиновского претендует еще один английский клуб, который уже сделал Аталанте предложение о трансфере полузащитника.

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"Если бы это предложение приняли, мы бы зафиксировали новый трансферный рекорд по стоимости украинского футболиста, даже дороже Шевченко (43,88 млн евро – прим.). Аталанта отказала этому клубу, выдвинув неподъемную сумму", – сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Кроме того, по словам журналиста, Вест Хэм интересовался Малиновским еще до перехода украинца в Аталанту. Даже подписание контракта с итальянским клубам не отпугнуло "молотов", которые не прекратили следить за лидером сборной Украины.

Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте прошлым летом из Генка, подписав контракт на 5 лет. В сезоне 2019/20 полузащитник сборной Украины провел 31 матч, забил 5 голов и трижды ассистировал партнерам.

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Теги
Италия Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Главное Украинцы за рубежом Андрей Шевченко Андрей Шевченко ТаТоТаке Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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