Маліновський зацікавив ще один англійський клуб – українець міг побити рекорд Шевченка

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський міг встановити новий трансферний рекорд серед українських футболістів.

Хавбек збірної України цікавить не лише Вест Хем та Фіорентину. На 26-річного Маліновського претендує ще один англійський клуб, який вже зробив Аталанті пропозицію щодо трансферу півзахисника.

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"Якби цю пропозицію прийняли, ми б зафіксували новий трансферний рекорд за вартістю українського футболіста, навіть дорожче за Шевченка (43,88 млн євро – прим.). Аталанта відмовила цьому клубу, озвучивши непідйомну суму", – повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Крім того, за словами журналіста, Вест Хем цікавився Маліновським ще до переходу українця в Аталанту. Навіть підписання контракту з італійським клубом не відлякало "молотів", які не припинили стежити за лідером збірної України.

Нагадаємо, Маліновський приєднався до Аталанти минулого літа з Генка, підписавши контракт на 5 років. В сезоні 2019/20 півзахисник збірної України провів 31 матч,забив 5 голів та тричі асистував партнерам.

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