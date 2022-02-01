Полузащитник сборной Украины стал автором самого красивого забитого мяча бергамасков по итогам декабря 2021 года.

Гол Руслана Малиновского в ворота Наполи стал победителем голосования. Большинство фанатов Аталанты признали лучшим именно этот забитый мяч, сообщает официальный Twitter бергамасков.

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Поединок 16-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 3:2 в пользу "Богини", а полузащитник сборной Украины открыл счет в матче. В январе 28-летний Малиновский забил и ассистировал в поединке с Удинезе, после чего пропустил три игры подряд.

Всего в текущем сезоне Руслан сыграл 23 матча. Забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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