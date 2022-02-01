Півзахисник збірної України став автором найгарнішого забитого м'яча бергамасків за підсумками грудня 2021 року.

Гол Руслана Маліновського у ворота Наполі став переможцем голосування. Більшість фанатів Аталанти визнали найкращим саме цей забитий м'яч, інформує офіційний Twitter бергамасків.

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Той поєдинок 16-го туру чемпіонату Італії завершився з рахунком 3:2 на користь "Богині", а півзахисник збірної України відкрив рахунок у матчі. У січні 28-річний Маліновський забив і асистував у поєдинку з Удінезе, після чого пропустив три гри поспіль.

Загалом у поточному сезоні Руслан зіграв 23 матчі. Забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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