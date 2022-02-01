Маліновський забив найкращий гол Аталанти за місяць – відео гармати українця
Півзахисник збірної України став автором найгарнішого забитого м'яча бергамасків за підсумками грудня 2021 року.
Гол Руслана Маліновського у ворота Наполі став переможцем голосування. Більшість фанатів Аталанти визнали найкращим саме цей забитий м'яч, інформує офіційний Twitter бергамасків.
Коваленко похизувався своїм авто у Спеції
Той поєдинок 16-го туру чемпіонату Італії завершився з рахунком 3:2 на користь "Богині", а півзахисник збірної України відкрив рахунок у матчі. У січні 28-річний Маліновський забив і асистував у поєдинку з Удінезе, після чого пропустив три гри поспіль.
Загалом у поточному сезоні Руслан зіграв 23 матчі. Забив 6 голів та віддав 2 асисти.
Рух не туди: форвард, яким цікавилося Динамо, опинився у пастці між Бельгією та Францією