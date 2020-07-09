Малиновский за 10 минут выиграл матч для Аталанты, результативно подав угловые – видео красивого ассиста украинца

Аталанта переиграла Сампдорию со счетом 2:0 в рамках 31 тура Серии А. Отчет о матче и результативных действиях Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Аталанта роскошная после карантина – 5 побед, уверенное место в Лиге чемпионов, появились шансы на серебро. В предыдущем туре очень полезно отыграл Руслан Малиновский, заработав пенальти и удаление для соперника. Сегодня Джан Пьеро Гасперини в рамках ротации решил оставить украинца в запасе.

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Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе с незначительным преимуществом Аталанты. На удары Сапаты гости отвечали острыми выстрелами Габбьядини. Бергамаски ближе подобрались к чужим воротам, однако забить никак не удавалось – отлично действовал Аудеро. Голкипер Сампдории тянул точные удары и выигрывал выходы один на один.

Аталанта продолжала поджимать, регулярно возникали полумоменты, но Аудеро стоял намертво. Мессией стал Руслан Малиновский. На 70-й минуте тренер выпустил украинца на замену. Через две минуты Руслан пристрелялся издалека, а через 5 – оформил ассист.

Малиновский левой идеально закрутил с углового на голову Толои. Защитнику осталось только выпрыгнуть и правильно развернуть голову в сторону ворот. Так Аталанта открыла счет и сделала огромную заявку на победу.

Еще через 10 минут бергамаски закрепили преимущество. Опять с углового, опять подавал Малиновский. Украинец с противоположного фланга навесил в штрафную площадь, оборона Сампдории вынесла, но Муриель первым был на подборе. Мощный удар колумбийца – 2:0.

До финального свистка счет не изменился. Аталанта набрала 66 очков и вышла на третье место. И как насчет чемпионства? Отставание от Ювентуса составляет 9 очков за 7 туров до финиша.

Малиновский и Муриель – герои встречи. Украинец постоянно пытался обострять, отдал несколько неплохих передач. Традиционно не обошлось без ошибки, которая привела к острой контре на собственные ворота, однако Руслан может занести этот матч себе в актив.

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