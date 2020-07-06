Кальяри – Аталанта: роскошный Малиновский провел лучший матч в Италии, став главным фактором победы

Кальяри принимал Аталанту в 30-м туре Серии А – бергамаски выиграли со счетом 1:0. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Кальяри – Аталанта стартовал в 20:30 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал "Футбол 2", а "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию игры. Аталанта демонстрирует чемпионский график, выиграв 7 матчей Серии А подряд. Команда Руслана Малиновского на момент начала игры занимала 4 позицию с 12-очковым отрывом от Ромы, а в случае победы вплотную приближалась к Интеру, который сегодня проиграл Болонье. В прошлом туре бергамаски обыграли Наполи – Малиновский в том матче не смог сыграть из-за перебора желтых карточек.

Сегодня же украинец вышел с первых минут – Джан Пьеро Гасперини оставил в запасе нескольких лидеров, среди которых Голлини, Сапата, Иличич и Гомес. Именно Руслан, который вместе с Пашаличем действовал на позиции атакующего хавбека, стал автором первого удара в створ ворот. На 6-й минуте Малиновский пробил с острого угла, исполняя штрафной, но голкипер забрал мяч. Тут же полузащитник сборной Украины заработал право на еще один стандарт, который сам и исполнил. После мощного удара украинца Алессио Краньо вытащил мяч из нижнего угла. Добивание – и снова голкипер! Была близка Аталанта к забитому мячу уже в дебюте.

Впрочем, забил Кальяри. На 12-й минуте блестящий удар удался Джованни Симеоне, который ударом на исполнение в дальний угол открыл счет. До ворот было метров 18, но это не помешало форварду переиграть Спортьелло. Кальяри уже порадовался, но рефери после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за игры рукой.

Малиновский, который был одним из самых заметных на поле, разогнал еще одну атаку бергамасков, но Муриэль не сумел остановить мяч на линии штрафной. Снова украинец пробил по воротам (на этот раз с игры) – защитники заблокировали выстрел Руслана. Пашалич чудом не забил после роскошного навеса Малиновского – мяч прошел мимо дальней штанги. На 23-й минуте Кальяри спасла штанга, принявшая на себя удар Муриэля. Тут же Симеоне убежал на свидание со Спортьелло, однако немного не попал! Раскрылась игра, гол откровенно назревал.

И назрел на 26-й минуте. Малиновский принял мяч в штрафной Кальяри, но Карбоне откровенно скосил украинца и оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную. Пенальти легко реализовал Луис Муриэль – 0:1. Спустя несколько минут колумбиец мог оформить дубль, но не попал с линии вратарской.

Малиновский заработал пенальти и удаление для соперника в матче Серии А

Малиновский продолжил обострять – очередной классный навес Руслана испортил Кастань, который с острого угла не попал в ворота. На 41-й минуте украинец снова заработал опасный стандарт, который неудачно исполнил Муриэль. Угловой, удар Малиновского, но Паломино не сумел подставить ногу. На 44-й минут Руслан заработал очередной штрафной и желтую для соперника. Полузащитник сборной Украины стал настоящим кошмаром для Кальяри. Роскошный первый тайм в исполнении нашего полузащитника, который больше всех обострял в составе "богини". Малиновский стал лучшим игроком первой половины игры.

Во втором тайме Аталанта не сбавила обороты. Штанга спасла Кальяри после удара Хатебура, а Малиновский не сумел акцентировано пробить с линии штрафной. На 60-й минуте Гасперини выпустил Алехандро Гомеса вместо Малиновского. Также наставник Аталанты заменил еще и Пашалича с Муриэлем, сменив, таким образом, всю атаку бергамасков. Впрочем, замены Гасперини себя не оправдали, поскольку вся острота у ворот Кальяри исчезла. А вот хозяева могли отыграться, однако Жоау Педро не использовал перспективную контратаку 2 в 2 Такое впечатление, что Аталанта начала экономить силы, играя в большинстве.

В конце концов, поединок так и завершился минимальной победой Малиновского и Ко. Бергамаски забили меньше двух голов за игру впервые с 20 января. Украинец стал лучшим игроком матча, получив наивысшую оценку от Sofa Score – 8.4. Аталанта набрала 63 очка и вплотную приблизилась к Интеру, у которого только на балл больше. Кальяри остался 11-м – 39 пунктов.

Малиновский провел лучшую игру в Италии – топ-класс от игрока сборной Украины

Полузащитник сборной Украины получил шанс от Джан Пьеро Гасперини, который прибегнул к серьезной ротации. При отсутствии Иличича, Гомеса и Сапаты именно Руслан стал вожаком бергамасков в сегодняшнем матче. Он был причастен практически ко всем острым атакам своей команды. За неполный час игры Малиновский заработал на себе 5 фолов и отдал 5 острых передач – больше всех в составе Аталанты. Вполне мог отличиться как голом, так и ассистом, но голкипер сардинцев и партнеры украинца помешали.

В конце концов, об игре Малиновского ярко свидетельствует тот факт, что после его замены исчезла практически вся острота у ворот Кальяри. То, как сегодня Руслан вел игру команды – это топ-класс. Пусть он и не забил, но все же присоединился к единственного голу заработанным пенальти. Сегодня Малиновский делал разницу на поле и продемонстрировал, для чего его покупали. Вероятно, ранняя замена – тактический ход от Гасперини с целью поберечь украинца на следующие важные матчи.

8.4 от Sofa Score – это лучшая оценка в матче с большим отрывом от других футболистов. К слову, так высоко Руслана еще не оценивали с момента его переезда в Италию. WhoScored поставил украинцу 8.1 – лучшим признали только Муриэля.

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