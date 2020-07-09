Маліновський за 10 хвилин виграв матч для Аталанти, результативно подавши кутові – відео красивого асисту українця

Аталанта переграла Сампдорію з рахунком 2:0 в рамках 31 туру Серії А. Звіт про матч і результативні дії Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Аталанта розкішна після карантину – 5 перемог, впевнене місце в Лізі чемпіонів, з'явилися шанси на срібло. У попередньому турі дуже корисно відіграв Руслан Маліновський, заробивши пенальті та вилучення для суперника. Сьогодні Джан П'єро Гасперіні в рамках ротації вирішив залишити українця в запасі.

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Перший тайм пройшов у більш-менш рівній боротьбі з незначною перевагою Аталанти. На удари Сапати гості відповідали гострими пострілами Габб'ядіні. Бергамаски ближче підібралися до ворожих воріт, однак забити ніяк не вдавалося – чудово діяв Аудеро. Голкіпер Сампдорії тягнув точні удари та вигравав виходи сам на сам.

Аталанта продовжувала підтискати, регулярно виникали напівмоменти, але Аудеро стояв намертво. Месією став Руслан Маліновський. На 70-й хвилині тренер випустив українця на заміну. Через дві хвилини Руслан пристрілявся здалеку, а через 5 – оформив асист.

Маліновський лівою ідеально закрутив з кутового на голову Толої. Захиснику залишилося лише вистрибнути та правильно розвернути голову в сторону воріт. Так Аталанта відкрила рахунок і зробила величезну заявку на перемогу.

Ще через 10 хвилин бергамаски закріпили перевагу. Знову з кутового, знову подавав Маліновський. Українець з протилежного флангу навісив у штрафний майданчик, оборона Сампдорії вибила, але Мурієль першим був на підбиранні. Потужний удар колумбійця – 2:0.

До фінального свистка рахунок не змінився. Аталанта набрала 66 очок і вийшла на третє місце. І як щодо чемпіонства? Відставання від Ювентуса складає 9 очок за 7 турів до фінішу.

Маліновський і Мурієль – герої зустрічі. Українець постійно намагався загострювати, віддав декілька непоганих передач. Традиційно не обійшлося без помилки, яка призвела до гострої контри на власні ворота, однак Руслан може занести цей матч собі в актив.

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