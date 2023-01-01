Французский клуб практически согласовал с Фламенго трансфер полузащитника Жерсона за 20 миллионов евро. Несмотря на информацию о прекращении борьбы за Малиновского, Марсель все еще хочет подписать 29-летнего украинца на место бразильца.

В последние недели провансальцы постоянно контактируют с Аталантой и представителями Руслана. Марсель очень хочет видеть украинца в своем составе и настроен все же найти варианты для аренды Малиновского в зимнее транферное окно, сообщает RMC Sport.

Пока неизвестно, устроит ли такой вариант Аталанту, которая ранее озвучила, что итальянский клуб готов только продать игрока, без какой-либо аренды.

Контракт игрока сборной Украины с Аталантой действует до лета 2024 года. В сезоне 2022/23 Руслан сыграл за бергамасков 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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