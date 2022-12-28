Марсель больше не собирается продолжать борьбу за украинского хавбека, утверждает TMW.

Трансфер Малиновского: Аталанта поставила важное условие Тоттенхэму и остальным покупателям

Французский гранд еще летом хотел пригласить Малиновского и даже предлагал Аталанте Дженгиза Ундера на обмен. Впрочем, итальянцы постоянно крутили носом, срывая переговоры. В этот раз история повторилась – интерес Марселя обрывается заоблачными запросами Аталанты (сумма доходила до 20 млн евро). Провансальцы ценят Малиновского, но не собираются переплачивать за 29-летнего игрока, которого потом не удастся перепродать с выгодой.

Удовлетворить нынешние аппетиты Аталанты могут только клубы АПЛ. Первая часть сезона явно не способствовала повышению цены на Малиновского – 14 неполных матчей, всего один гол и 2 ассиста.

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