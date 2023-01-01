Французький клуб практично узгодив із Фламенго трансфер півзахисника Жерсона за 20 мільйонів євро. Попри інформацію про припинення боротьби за Маліновського, Марсель все ще хоче підписати 29-річного українця на місце бразильця.

Впродовж останніх тижнів провансальці постійно контактують з Аталантою та представниками Руслана. Марсель дуже хоче бачити українця у своєму складі та налаштований таки знайти варіанти для оренди Маліновського у зимове транферне вікно, повідомляє RMC Sport.

Поки невідомо, чи такий варіант влаштує Аталанту, яка раніше озвучила, що італійський клуб готовий лише продати гравця, без жодних оренд.

Контракт гравця збірної України з Аталантою чинний до літа 2024 року. У сезоні 2022/23 Руслан зіграв за бергамасків 14 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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