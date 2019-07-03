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Малиновский в Сампдорию: трансфер сорвался из-за финансовых аппетиты агентов, – СМИ

20:24 174 Читати українською
Малиновский в Сампдорию: трансфер сорвался из-за финансовых аппетиты агентов, – СМИ
Руслан Малиновский не пройдет летом в Сампдорию / Фото liga jupiler

Сампдория не смогла усилиться хавбеком Генка Русланом Малиновским из-за финансовых причин.

Руслан Малиновский ни примерит футболку Сампдории в следующем сезоне.

Трансфер Малиновского в Сампдорию сорвался

Скорее всего, трансфер 26-летнего хавбека сборной Украины не состоялся из-за агентских комиссионных, сообщает Footboom.

По информации СМИ, итальянский клуб предлагал Генку 13 млн евро за Руслана, а самому украинцу зарплату в 1 млн евро в год, а также бонусы.

Аталанта не отказалась от трансфера Малиновского

Еще одним претендентом на хавбека называют Аталанту.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Малиновский провел 37 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 11-ю ассистами.

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Трансфер Малиновского в Сампдорию сорвался
12:59
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Трансферы Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сампдория Сампдория Генк Генк Италия Трансферы Чемпионата Италии
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